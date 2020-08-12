Экс-биатлонист Тихонов высказался о протестах в Белоруссии

Экс-биатлонист Александр Тихонов высказался о протестах в Белоруссии, передает Sport24.

«Наблюдая за ситуацией со стороны, могу сказать, что 90 процентов митингующих — безголовая, проплаченная публика. Я побывал почти во всех областях Белоруссии. Трудовой народ трудится, думает, как прокормить балбесов митингующих», — сказал Тихонов.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций.

Ранее в Союзе журналистов назвали число задержанных в Белоруссии сотрудников СМИ.