Кашшаи высказался о системе видеопомощи арбитрам в матче «Спартак» — «Сочи»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи высказался о системе видеопомощи арбитрам в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», передает «Спорт-Экспресс».

На 88-й минуте главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил спорный пенальти в ворота московской команды, который привел к тому, что «Сочи» на 90-й минуте смог сравнять счет. Встреча завершилась со счетом 2:2, а назначенный 11-метровый удар признали ошибочным. Казарцева и Алексея Еськова, который отвечал за VAR будут проверять на детекторе лжи.

«Я понимаю Еськова. VAR вмешивается только тогда, когда на 100 процентов произошла явная и очевидная ошибка. В такой ситуации судья и видеоарбитр должны поговорить. Если рефери говорит, что в последний момент случился контакт, VAR должен принять такую точку зрения», — заявил Кашшаи.

Ранее сообщалось, что Казарцев уже отстранен на ближайшие матчи.