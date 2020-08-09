Льюис заявил о том, что хочет подраться с Блэйдсом
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Деррик Льюис заявил о том, что хочет встретиться с Кертисом Блэйдсом, передает MMA Fighting.
Напомним, 9 августа Льюис одолел Алексея Олейника.
«Было бы здорово провести следующий поединок с Блейдсом. Он не будет пытаться меня нокаутировать. Если даже и попробует, то ничего страшного. Убежден, что смогу перевести его на канвас и наказать», — заявил спортсмен.
Ранее Олейник подвел итоги поединка против Льюиса.