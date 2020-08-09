Льюис заявил о том, что хочет подраться с Блэйдсом

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Деррик Льюис заявил о том, что хочет встретиться с Кертисом Блэйдсом, передает MMA Fighting.

Напомним, 9 августа Льюис одолел Алексея Олейника.

«Было бы здорово провести следующий поединок с Блейдсом. Он не будет пытаться меня нокаутировать. Если даже и попробует, то ничего страшного. Убежден, что смогу перевести его на канвас и наказать», — заявил спортсмен.



Ранее Олейник подвел итоги поединка против Льюиса.