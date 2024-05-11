Азербайджан и Армения договорились о продолжении мирных переговоров

Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов в ходе переговоров пришли к договоренности о продолжении переговоров по вопросам мирного соглашения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Мирзоян и Байрамов договорились продолжить переговоры и по другим вопросам, по которым еще есть разногласия.

Кроме того, министры приветствовали прогресс, достигнутый в делимитации границы двух стран, а также соглашения, принятые в этом направлении.

Накануне глава МИД Азербайджана Байрамов и министр иностранных дел Армении Мирзоян прибыли в Дом дружбы в Алма-Ате в Казахстане для переговоров относительно мирного договора.

Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва приветствует встречу глав МИД двух стран. Российский дипломат также отметила, что РФ «готова продолжать содействие продвижению процессов армяно-азербайджанской нормализации».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что изменение границ с Арменией проходит на условиях Баку.