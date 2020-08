СМИ: «Ювентус» отравил в отставку главного тренера Сарри

Туринский «Ювентус» отправил в отставку Маурицио Сарри с поста главного тренера команды, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, в ближайшее время клуб сделает официальное заявление. Отмечается, что одним из кандидатов на должность является наставник римского «Лацио» Симоне Индзаги.

Сарри возглавил «Ювентус» в 2019 году. Под его руководством команда стала чемпионом Италии. В 1/8 финала Лиги чемпионов «старая сеньора» по сумме двух матчей проиграла «Лиону» и завершила выступление в турнире.

Ранее Сарри объяснил вылет из Лиги чемпионов «проклятием».

BREAKING - Juventus has sacked Maurizio Sarri. Official statement soon. They'll go for a new manager. ⚪️⚫️ #Juventus @SkySport @DiMarzio