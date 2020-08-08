СМИ: «Ювентус» отравил в отставку главного тренера Сарри
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Туринский «Ювентус» отправил в отставку Маурицио Сарри с поста главного тренера команды, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
По информации источника, в ближайшее время клуб сделает официальное заявление. Отмечается, что одним из кандидатов на должность является наставник римского «Лацио» Симоне Индзаги.
Сарри возглавил «Ювентус» в 2019 году. Под его руководством команда стала чемпионом Италии. В 1/8 финала Лиги чемпионов «старая сеньора» по сумме двух матчей проиграла «Лиону» и завершила выступление в турнире.
Ранее Сарри объяснил вылет из Лиги чемпионов «проклятием».
BREAKING - Juventus has sacked Maurizio Sarri. Official statement soon. They'll go for a new manager. ⚪️⚫️ #Juventus @SkySport @DiMarzio— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2020