Экс-президент «Локомотива» высказался о перспективах команды

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о перспективах московской команды в новом сезоне, передает газета «Известия».

По мнению Наумова, команде вместе с главным тренером Марко Николичем придется непросто в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Сербский специалист сменил Юрия Семина на посту наставника команды в середине мая. Наумов отметил, что высказывания Николича уже идут вразрез с декларациями генерального директора Василия Кикнадзе.

«Тот говорил, что они меняли тренера ради атакующего футбола и развития молодых игроков. Николич уже заявляет, что не разделяет молодых и возрастных, а также ориентируется на тот футбол, который приносит результат, и он необязательно должен быть атакующим», — отметил Наумов.

Ранее сообщалось, что Семин попрощался с Фарфаном и высмеял трансферную политику «Локомотива».