Глава УЕФА отреагировал на взрыв в Бейруте

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказался о взрыве в ливанской столице Бейруте.

«Наши мысли и молитвы о жителях Бейрута, которые ищут выживших и оплакивают гибель многих людей после вчерашнего разрушительного взрыва», — говорится в сообщении, опубликованном на странице УЕФА в Twitter.

4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. Премьер-министра Ливана Хассан Дияб заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. По последним данным, в результате трагедии погибли более 100 человек, пострадали 4 тыс.

UEFA President Aleksander Čeferin has issued the following words after Tuesday's tragic incident in Lebanon:



"Our thoughts and prayers are with the people of Beirut as they search for survivors and mourn the loss of so many lives in yesterday's devastating explosion."