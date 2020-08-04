Представители Гуги: «Спартак» сделал предложение по футболисту

Представители защитника бразильского «Атлетико Минейро» Гуги прокомментировали информацию о том, что московский «Спартак» интересуется футболистом, передает Sport24.

В агентстве отметили, что красно-белые действительно сделали предложение по Гуге на €4,5 млн. Ожидается, что решение будет принято до 9 августа.



За бразильскую команду Гуги провел 25 матчей, отдав четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» сделал официальный запрос по трансферу защитника «Атлетико Минейро».