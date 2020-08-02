«Питтсбург» Малкина проиграл «Монреалю» Романова

В матче квалификационного раунда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в рамках плей-офф Кубка Стэнли 2020 года «Монреаль Канадиенс» переиграл «Питтсбург Пингвинз».

Встреча прошла в Торонто на арене «Скотиабанк» при пустых трибунах и завершилась победой номинальных гостей с минимальным счетом в дополнительное время — 2:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йеспери Котканиеми, Николас Сузуки и Джефф Питри.

У проигравшей команды голы на свой лицевой счет записали Сидни Кросби и Брайан Раст.

После этой игры счет в серии стал 1:0 в пользу канадского коллектива.

Ранее сообщалось, что темнокожие игроки провели акцию против расизма перед матчем НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Чикаго Блэкхоукс».