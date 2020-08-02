«Питтсбург» Малкина проиграл «Монреалю» Романова
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В матче квалификационного раунда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в рамках плей-офф Кубка Стэнли 2020 года «Монреаль Канадиенс» переиграл «Питтсбург Пингвинз».
Встреча прошла в Торонто на арене «Скотиабанк» при пустых трибунах и завершилась победой номинальных гостей с минимальным счетом в дополнительное время — 2:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йеспери Котканиеми, Николас Сузуки и Джефф Питри.
У проигравшей команды голы на свой лицевой счет записали Сидни Кросби и Брайан Раст.
После этой игры счет в серии стал 1:0 в пользу канадского коллектива.
Ранее сообщалось, что темнокожие игроки провели акцию против расизма перед матчем НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Чикаго Блэкхоукс».