Тарасова высказалась об уходе Косторной от Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об уходе Алены Косторной от наставника Этери Тутберидзе, передает «Чемпионат.com».

Напомним, Тутберидзе рассказала в Instagram о том, что Косторная будет тренироваться в академии Евгения Плющенко.

«Я не была на тренировках, не знаю, что там происходило. Девочки — воспитанницы Тутберидзе, но никто не хочет тренироваться на одном льду с соперниками. Так было, есть и будет», — сказала Тарасова.



Ранее Тутберидзе рассказала о том, что Косторная перейдет в академию Плющенко.