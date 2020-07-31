Тарасова высказалась об уходе Косторной от Тутберидзе

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об уходе Алены Косторной от наставника Этери Тутберидзе, передает «Чемпионат.com».

Напомним, Тутберидзе рассказала в Instagram о том, что Косторная будет тренироваться в академии Евгения Плющенко.

«Я не была на тренировках, не знаю, что там происходило. Девочки — воспитанницы Тутберидзе, но никто не хочет тренироваться на одном льду с соперниками. Так было, есть и будет», — сказала Тарасова.

Ранее Тутберидзе рассказала о том, что Косторная перейдет в академию Плющенко.