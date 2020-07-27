Ceмин высказался об уходе Луческу из киевского «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Ceмин высказался об уходе румынского специалиста Мирчи Луческу из киевского «Динамо». Об этом сообщает Sport24.

По его словам, фанаты бело-синих способны противодействовать руководству, из-за чего к их мнению иногда прислушиваются.

«Это его решение, только он решает, что делать. Но могу сказать, что болельщики там имеют огромное влияние», — сказал 73-летний россиянин.

Напомним, что Луческу с 2004 по 2016 год возглавлял донецкий «Шахтер».

Ранее сообщалось, что нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах трогательно попрощался с хорватским защитником Деяном Ловреном.