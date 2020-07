Игрок туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду вышел на второе место по голам в официальных матчах за всю историю футбола, обойдя Ромарио.

Португалец забил 735 мячей.



На первой строчке по данному показателю находится бразилец Пеле, у которого в активе 767 точных ударов.



Ранее «Ювентус» показал видео из чемпионской раздевалки.

All-time ranking of most officials goals scored ever



1. Pelé 767

2. Cristiano Ronaldo 735

3. Romario 734

4. Gerd Mueller 720

5. Messi 716

6. Puskas 706

7. Bican 636

8. Eusébio 615

9. Deak 558

10. Friedenreich 554

11. Ibrahimovic 542

12. Zico 525

13. Di Stefano 516