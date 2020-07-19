Глава ОКР назвал «далекими от справедливости» условия World Athletics

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал новость о том, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) должна заплатить Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) $10 млн, передает РИА «Новости»

«Я по-прежнему не даю оценку тому, стоит или не стоит платить 10 миллионов, для этого есть взаимоотношения между World Athletics и ВФЛА. Но я считаю, что те условия, которые выдвигает World Athletics, далеки от справедливости», — сказал Поздняков.

Напомним в ноябре 2015 года ВФЛА была временно лишена членства в World Athletics из-за многочисленных допинговых нарушений и до сих пор не восстановлена в правах.

Ранее чемпион мира Сергей Шубенков раскритиковал ВФЛА за бездействие.