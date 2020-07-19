Царукян вызвал на бой Эла Яквинту

Российский боец армянского происхождения Арман Царукян вызвал на бой американца Эла Яквинту, сообщает «Спорт-Экспресс».

Царукян, который на турнире UFC Fight Island 2 одолел бразильца Дави Рамоса единогласным решением судей, отметил, что хотел бы провести бой с каким-нибудь топовым бойцом. Говоря о Яквинте, он вспомнил его поединок с Хабибом Нурмагомедовым.

«Он в топ-10, его все знают, он с Хабибом дрался. Хочу посмотреть, на каком я уровне на фоне топов. Он хороший отпор дал Хабибу. Почему нет? Он на серии поражении сейчас. Мне кажется, он будет заинтересован со мной подраться», — заявил боец.

Ранее сообщалось, что Царукян одолел Рамоса на турнире UFC Fight Island 2.