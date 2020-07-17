Василевский номинирован на приз лучшему вратарю сезона в НХЛ

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский вошел в тройку претендентов на награду «Везина Трофи», вручаемую лучшему вратарю сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщил агент Дэн Мильштейн в Twitter.

Для россиянина это третья номинация на премию подряд. Вратарь стал обладателем «Везина Трофи» в сезоне-2018/19.

В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата Василевский принял участие в 52 матчах, в которых одержал 35 побед и оформил три шат-аута. Он отразил 91,7% бросков, пропуская в среднем 2,56 шайбы за игру.

Ранее российский хоккеист клуба НХЛ «Питтсбург Пигвинз» Евгений Малкин не попал в список претендентов на «Билл Мастертон Трофи».