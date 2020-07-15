Дзюба повторил личный рекорд результативности в матчах чемпионата России

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба повторил личный рекорд по голам в чемпионате России.

Мяч, забитый в матче 29-го тура чемпионата России против «Оренбурга», стал для форварда 17-м в сезоне. Предыдущее достижение было установлено в розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2013/14.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался об игре Дзюбы.