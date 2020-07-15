Миранчук рассказал об изменениях в команде с приходом Николича

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился, что изменилось в московской команде после того, как пост главного тренера занял сербский специалист Марко Николич.

Тренер возглавил столичную команду в середине мая 2020 года. На этом посту он сменил российского специалиста Юрия Семина, с которым «железнодорожники» отказались продлевать контракт, что вызвало волну негодования среди болельщиков.

«Изменилось то, что добавилось больше тактических упражнений, начали больше работать над тактикой, перемещениями. Он начал прививать нам стремление к ударам, бить с дальних позиций. Есть эмоциональные установки, может показать себя», — заявил Миранчук в программе «Футбол России» на телеканале Россия 24.

«Локомотив» идет на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и борется за попадание в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Локомотива» Баринов поделился воспоминаниями о Семине.