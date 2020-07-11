Сезон НХЛ возобновится 1 августа в двух городах

Сезон Национальной хоккейной лиги будет возобновлен с 1 августа, сообщает русскоязычный сайт Лиги.

НХЛ и Ассоциация игроков утвердили план возобновления текущего сезона. Регулярный чемпионат был завершен в марте из-за пандемии коронавируса, и матчи будут возобновлены сразу с плей-офф, где сыграют 24 команды. Встречи пройдут в Торонто, куда отправятся 12 клубов Восточной конференции, и Эдмонтоне, где соответственно сыграют команды Запада.

Также стороны ратифицировали документ о четырехлетнем продление коллективного договора, срок которого истекал осенью 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Каролина» опубликовала видео эффектного гола Свечникова.