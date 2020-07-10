Тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован до конца сезона РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско на три матча, сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что немецкий специалист также оштрафован на 500 тысяч рублей. Таким образом, Тедеско не сможет присутствовать на заключительных трех встречах команды в чемпионате России.

Во время матча 27-го тура чемпионата России против столичного «Локомотива» (1:1) немецкий специалист был удален за «демонстративное несогласие с решением арбитра». После того как Тедеско показали красную карточку, между ним и резервным судьей произошел контакт.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун вступился за Тедеско.