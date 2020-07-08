Роналду повторил достижение Месси

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду забил более 25 мячей за один чемпионат в десятый раз, начиная с сезона-2007/08.

Форвард отличился в матче 31-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (2:4). В нынешнем сезоне на счету португальца уже 26 оформленных голов в Серии А. Всего в нынешнем сезоне Роналду провел 39 матчей за «Ювентус», забил 30 мячей и отдал семь голевых передач.

Таким образом, Роналду забивает больше 25 мячей за сезон в десятый раз подряд, что раньше удалось только аргентинскому нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.

Ранее сообщалось, что «Милан» обыграл «Ювентус» в Серии А.