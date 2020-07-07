Собянин посетит матч «Спартак» — «Локомотив»

Мэр Москвы Сергей Собянин будет присутствовать на матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Локомотив». Об этом сообщает Betonmobile.

По информации источника, чиновник принял приглашение владельца команды Леонида Федуна. В клубе хотели, чтобы Собянин нанес первый символический удар в матче, однако согласовать это мероприятие не удалось.

Напомним, что встреча состоится на стадионе «Открытие Арена» в Тушино. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев раскрыл планы клуба на летнее трансферное окно.