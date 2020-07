Чернокожая бегунья обвинила лондонскую полицию в дискриминации

Британская легкоатлетка Бьянка Уильямс и ее партнер обвинили лондонскую полицию в расовой дискриминации после того, как сотрудники правоохранительных органов остановили и обыскали автомобиль пары с их трехмесячным сыном внутри. Об этом сообщает ESPN.

Уильямс и португальский спринтер Рикардо душ Сантуш, также являющийся чернокожим бегуном, были остановлены в своем автомобиле в субботу днем.

26-летняя спортсменка заявила, что британская полиция выпустила сфабрикованный отчет о нарушении правил дорожного движения из-за выезда на встречную полосу.

«Они говорят, что Великобритания не является расистской страной», — написала Уильямс в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп потребовал извинений от чернокожего пилота NASCAR Буббы Уоллеса.

They say the uk isn't racist.



Yesterday routing home from training we got pulled over because @MetPoliceUK assumed the car was driving suspiciously.



They put out a fabricated report so here is the full story and my reply. https://t.co/NS5yA6KxCv