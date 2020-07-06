Чернокожая бегунья обвинила лондонскую полицию в дискриминации
Британская легкоатлетка Бьянка Уильямс и ее партнер обвинили лондонскую полицию в расовой дискриминации после того, как сотрудники правоохранительных органов остановили и обыскали автомобиль пары с их трехмесячным сыном внутри. Об этом сообщает ESPN.
Уильямс и португальский спринтер Рикардо душ Сантуш, также являющийся чернокожим бегуном, были остановлены в своем автомобиле в субботу днем.
26-летняя спортсменка заявила, что британская полиция выпустила сфабрикованный отчет о нарушении правил дорожного движения из-за выезда на встречную полосу.
«Они говорят, что Великобритания не является расистской страной», — написала Уильямс в своем Twitter.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп потребовал извинений от чернокожего пилота NASCAR Буббы Уоллеса.
They say the uk isn't racist.— Bianca Williams (@BiancaaWills) July 5, 2020
Yesterday routing home from training we got pulled over because @MetPoliceUK assumed the car was driving suspiciously.
They put out a fabricated report so here is the full story and my reply. https://t.co/NS5yA6KxCv