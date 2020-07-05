«Локомотив» интересуется экс-форвардом «Ювентуса»

Московский «Локомотив» заинтересован в трансфере хорватского нападающего Марио Манджукича, сообщает Betting Insider.

По информации источника, «железнодорожники» уже около месяца ведут переговоры с футболистом.

5 июля стало известно, что 34-летний хорват объявил о расторжении контракта с катарским клубом «Аль-Духаиль», за который он выступал после перехода из «Ювентуса». Всего за команду из Катара он провел пять матчей и не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Локомотива» жестко раскритиковал систему VAR.