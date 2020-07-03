Близкий друг отца Хабиба: у Абдулманапа было два инсульта

Близкий друг Абдулманапа Нурмагомедова, дагестанский комментатор Рамазан Рабаданов прокомментировал смерть прославленного тренера.

Он отметил, что у отца и наставника чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова были серьезные осложнения после заражения коронавирусом.

«У Абдулманапа было два инсульта. В сердце и мозгу. Сердце смогли вылечить, а вот мозг — нет.

Он так и не вышел из комы. Слишком тяжелая была ситуация, было поздно. Врачи делали все, что могли. Даже пытались подключить президента, но слишком тяжелое положение было», — цитирует Рабаданова «Чемпионат».

Напомним, что о смерти Нурмагомедова-старшего стало известно 3 июля. Заслуженному тренеру России было 57 лет.