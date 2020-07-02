Названа дата третьего боя Фьюри — Уайлдер

Стало известно, на какую дату запланирован третий поединок между тяжеловесами Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером, сообщает Sky Sports.

Бой может состояться 19 декабря 2020 года. Об этом проинформировал менеджер Top Rank Брэд Джейкобс.

«Мы ориентируемся на 19 декабря. Надеюсь, что к тому времени мы вернемся к обычной ситуации в мире. На данный момент мы по всему миру ищем лучшее место для проведения этого мероприятия», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри пожаловался на проявления расизма.