Черчесов высказался об ошибке Максименко в матче с ЦСКА

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об ошибке вратаря московского «Спартака» Александра Максименко в матче 25-го тура чемпионата страны против столичного ЦСКА.

В первом тайме после удара полузащитника «красно-синих» Николы Влашича голкипер не смог принять мяч, который после этого залетел в ворота.

«Мы называем это просчет. Главное, как после таких моментов он будет реагировать в следующих матчах. Не бывает вратарей или игроков, которые не ошибаются», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Встреча, прошедшая на «ВЭБ Арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Черчесов поделился впечатлениями от матча ЦСКА — «Спартак».