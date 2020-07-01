«Оренбург» объяснил отказ сыграть с «Уралом» молодежным составом

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев объяснил решение не проводить матч 25-го тура чемпионата России против екатеринбургского «Урала» молодежным составом.

1 июля стало известно, что управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало местному клубу проведение встречи 25-го тура против «Урала», так как у десяти представителей «Оренбурга» подтвержден коронавирус.

«Теоретически могли сыграть молодежкой. Но в этом нет никакого смысла. Очередное шоу устраивать... К чему это все? Чудес в футболе не бывает. Вы же видели, что было в Сочи? Зачем подрывать авторитет РПЛ?» — цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

Встреча между клубами должна была пройти 1 июля на стадионе «Газовик». Для «Оренбурга» это второй матч, отмененный из-за вспышки инфекции.

Ранее клубу засчитали техническое поражение в матче 24-го тура с «Краснодаром».