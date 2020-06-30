Тедеско рассказал о том, почему не пожал руку Гончаренко

Наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о том, почему не пожал руку главному тренеру столичного ЦСКА Виктору Гончаренко, передает Sport24.

Напомним, в марте Гончаренко не подал руку немецкому специалисту после поражения в 1/4 финала Олимп — Кубка России.

«Почему я должен был идти первым? Если бы он был женщиной, я бы пошел, поступил бы как джентльмен. Я не понимаю вопрос. Не могу понять, почему это так важно для вас. Эта тема раздута в СМИ. Это не первый случай, когда тренеры не жмут друг другу руки», — сказал Гончаренко.

Ранее ЦСКА обыграл «Спартак» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).