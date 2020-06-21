Экс-вратарь ЦСКА призвал аннулировать сезон чемпионата России

Бывший вратарь московского ЦСКА Сергей Чепчугов призвал аннулировать итоги сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В жизни нашей есть что-то особенное. Семья, наши дети, наше здоровье. Когда вы мне скажете, что ваши ценности иные, я вас не буду презирать, я скажу — вы глупец! Сегодня бизнес и деньги не играют роли. Российский футбольный союз (РФС), пришло время аннулировать сезон!» — написал Чепчугов в Instagram.

17 июня стало известно, что шестеро игроков «Ростова» заразились коронавирусом. Позднее инфекция была обнаружена у нескольких футболистов «Динамо». По информации СМИ, тест игрока «Уфы» на коронавирус дал положительный результат.

Ранее сообщалось, что «Уфа» готова к проведению матча с «Тамбовом».