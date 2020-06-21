Российский боец Волков уступил Блейдсу на турнире UFC

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Волков уступил американцу Кертису Блейдсу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night.

Мероприятие проходило в Лас-Вегасе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» при пустых трибунах и завершилось победой североамериканца единогласным решением судей по окнчании пяти раундов (49-46, 48-47, 48-46).

Отметим, что для Кертиса эта победа стала уже четвертой подряд на турнирах под эгидой UFC.

Напомним, что «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее сообщалось, что руководство UFC готово закрыть женский полулегкий дивизион.