Владелец «Сочи» оценил игру молодых футболистов «Ростова»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг высказался о разгромной победе своей команды над «Ростовом» в матче 23-го тура чемпионата России.

Из-за вспышки коронавируса в основной команде «Ростова» во встрече приняли участие воспитанники клуба 16-19 лет. Игра, прошедшая в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась со счетом 10:1 в пользу хозяев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Для них это нормально в плане того, что они вышли и играли в большой футбол. Наоборот, это поможет найти понимание того, как нужно стремиться к тому, чтобы добиться более высокого результата. Там классные пацаны играли, здорово играли», — цитирует Ротенберга РИА «Новости».

Владелец «Сочи» отметил, что прошедший матч стал для молодых игроков «школой», которая покажет им, как и куда развиваться дальше.

Ранее «Ростов» объяснил иностранным болельщикам разгромное поражение от «Сочи».