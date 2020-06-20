В НХЛ выявлено 11 случаев заболевания COVID-19 среди игроков

Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала заявление о результатах очередного тестирования игроков на коронавирус.

Проверка проходила в период второй фазы возобновления чемпионата. К 19 июня более 200 спортсменов прошли многократное тестирование, из них 11 оказались заражены COVID-19.

Все хоккеисты с положительным результатом были мгновенно самоизолированы и теперь следуют разработанным протоколам.

Напомним, что руководство главной хоккейной лиги мира приняло решение не доигрывать регулярный чемпионат. Как итог, в плей-офф НХЛ сыграют 24 команды, имеющие наибольший процент побед на момент остановки «регулярки».

Отмечается, что четыре лучшие команды из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. Таким образом клубы изменят номер посева в плей-офф. Остальные же команды, параллельно круговому турниру, сыграют серии до трех побед. Победители данных противостояний попадут в первый раунд плей-офф к первым четырем сеяным от своих конференций. Затем розыгрыш Кубка Стэнли будет продолжен в обычном формате.

Ранее стало известно, что Капризов сыграет в плей-офф НХЛ, если профсоюз выиграет спор с лигой.