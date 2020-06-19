Боец Волков рассказал о том, как он проходил кастинг на фильм «Крид 2»

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков рассказал о том, как он проходил кастинг на американский фильм «Крид 2», передает «СЭ».

«Мне прислали текст, который надо было прочитать и записать себя на видео. Предложение мне скинул мой менеджер. Просто было пожелание, чтобы я это сделал, чтобы в будущем у меня была возможность получить значимую роль. Судя по всему, я этот кастинг так и не прошел. Мне кажется, я бы лучше подошел на эту роль, чем актер, сыгравший сына Драго», — сказал Волков.

Напомним, фильм вышел на экраны в 2018 году.



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