«Ростов» обратился к болельщикам перед игрой с «Сочи»

«Ростов» обратился к болельщикам перед игрой Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи».

«Уважаемые болельщики! Наш клуб хотел и хочет доиграть текущий чемпионат. «Ростов» соблюдал медицинский регламент, мы следуем всем рекомендациям Роспотребнадзора и требованиям Российского футбольного союза (РФС) и РПЛ. Мы убеждены, что клубом не было допущено никаких нарушений, но от ситуации, в которую попал «Ростов» не застрахован никто», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

Напомним, в донском клубе выявлено шесть случаев заражения коронавирусом. Ростовчане просили перенести матч, но «Сочи» отказался.



Ранее футболисты «Ростова» отправились на матч с «Сочи» .