Бензема вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров «Реала»

Французский нападающий Карим Бензема вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров мадридского «Реала». Об этом сообщает Opta.

32-летний форвард дважды поразил ворота «Валенсии» в матче 29-го тура чемпионата Испании, забив тем самым 242-й и 243-й мячи в футболке «королевского» клуба.

Это помогло ему обойти в списке голеадоров «сливочных» легендарного венгра Ференца Пушкаша, выступавшего в «Реале» в 50-е года прошлого столетия.

Отметим, что лучшим бомбардиром в истории «Реала» является Криштиану Роналду.

