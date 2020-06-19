Мадридский «Реал» разгромил «Валенсию» в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано» при пустых трибунах и завершилась крупной победой хозяев со счетом 3:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Марко Асенсио и Карим Бензема, оформивший дубль.

После этой победы подопечные Зинедина Зидана набрали 62 очка и закрепились на второй строчке в турнирной таблицы Примеры. Отставание от каталонской «Барселоны» составляет вновь два очка.

Ранее сообщалось, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) снять запрет на проведение матчей под его эгидой в Грозном.