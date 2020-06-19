«Сочи» проведет двусторонку в случае отмены игры с «Ростовом»

Футбольный клуб «Сочи» проведет двусторонку в случае отмены игры 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова». Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам одного из игроков черноморской команды, это позволит соблюсти тренировочный график.

Напомним, что в стане команды Валерия Карпина у шести игроков была выявлена коронавирусная инфекция, из-за чего весь основной состав был отправлен на двухнедельный карантин.

Российский футбольный союз (РФС) заявил, что если игра не состоится 19 июня, то донской клуб получит техническое поражение.

Ранее сообщалось, что «Ростов» хочет отправить на матч 23-го тура чемпионата России против «Сочи» игроков 2003 года рождения.