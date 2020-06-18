Черчесов рассказал о планах сборной России на осень

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что перед матчами Лиги наций команда получит возможность провести товарищеский матч.

Осенью 2020 года сборная России проведет шесть матчей турнира против команд Сербии, Венгрии и Турции. Специалист отметил, что тренерский штаб постарается воспользоваться возможностью провести еще две игры, так как сборная не выступала с ноября 2019 года.

«Что касается соперников, то этот вопрос будет прорабатываться РФС. Мы не смогли сыграть в марте со Швецией и Молдавией, а в июне — с Польшей и Сербией. Держим в уме эти сборные, но существует масса нюансов, которые нужно предусмотреть и согласовать», — цитирует Черчесова Sport24.

Ранее Черчесов вспомнил о победе над командой Испании в матче 1/8 финала домашнего чемпионата мира 2018 года.