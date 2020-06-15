Модрич: «Реалу» не хватает характера Роналду

Хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич признался, что мадридской команде не хватает португальского нападающего Криштиану Роналду, передает Goal.

Форвард выступал за испанскую команду с 2009 по 2018 год, после чего принял решение перейти в туринский «Ювентус».

«Говорить о Роналду-игроке банально. Он один из лучших в истории. «Реалу» не хватало его голов и характера. Криштиану всегда хочет побеждать. Он мотивировал нас и заставлял давать сдачи», — заявил хорватский футболист.

Ранее сообщалось, что Модрич призвал Мбаппе сменить команду ради прогресса.