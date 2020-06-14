Дортмундская «Боруссия» с минимальным счетом обыграла «Фортуну»

Дортмундская «Боруссия» с минимальным счетом обыграла дюссельдорфскую «Фортуну» в матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу.

Встреча прошла в Дюссельдорфе на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» и завершилась победой гостей с минимальным счетом 0:1.

В составе победителей единственный гол на свой лицевой счет оформил норвежский нападающий Эрлинг Холанд, поразивший ворота оппонентов на пятой компенсированной ко второму тайму минуте.

После этой победы подопечные Люсьена Фара набрали 66 очков и сохранили за собой второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что защитник «Пари Сен-Жермен» Ньянзу Куасси не стал продлевать контракт с клубом.