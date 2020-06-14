«Наполи» сыграл вничью с «Интером» и вышел в финал Кубка Италии

«Наполи» сыграл вничью с миланским «Интером» в ответной игре полуфинальной стадии Кубка Италии.

Встреча прошла на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе и завершилась со счетом 1:1.

В составе гостей мяч прямым ударом с углового на второй минуте забил датский полузащитник Кристиан Эриксен, а у хозяев в концовке первого тайма отличился Дрис Мертенс.

Благодаря победе на «Джузеппе Меацца» в первой игре подопечные Дженнаро Гаттузо вышли в финал, где сыграют против туринского «Ювентуса». Решающий матч состоится 17 июня в Риме на Олимпийском стадионе.

Ранее сообщалось, что главный тренер немецкого «Лейпцига» Юлиан Нагельсман высказался о будущем форварда клуба Тимо Вернера.