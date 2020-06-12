Плющенко рассказал о том, что Трусова сделала четверной риттбергер

Экс-фигурист Евгений Плющенко рассказал о том, как проходят тренировки Александры Трусовой в Кисловодске, передает «СЭ».

Напомним, в мае стало известно о том, что спортсменка ушла от тренера Этери Тутберидзе к Плющенко.

«Все четверные мы уже восстановили, могу даже приоткрыть секрет, что Саша сделала четверной риттбергер. Так что мы довольны тем, как идет подготовка, в Кисловодске отличные условия.

Сергей Розанов — очень умный, сильный тренер. Надеюсь, те прекрасные условия и секреты, которые мы здесь используем, помогут достигнуть высоких результатов в сезоне», — сказал Плющенко.

Ранее Трусова на тренировке исполнила каскад тройной лутц + тройной риттбергер.