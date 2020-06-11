НХЛ объявила дату открытия тренировочных лагерей
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Тренировочные лагеря клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) откроются 10 июля, сообщается на официальном сайте организации.
Данное решение было принято совместно с Ассоциацией игроков НХЛ (NHLPA). Клубам разрешат тренировочный процесс в случае соблюдения медицинских требований, а также с учетом договоренности сторон о возобновлении игры. Дата начала матчей будет определена позднее.
Руководство НХЛ приняло решение возобновить сезон матчами плей-офф, в котором сыграют 24 команды, имеющие наибольший процент побед на момент остановки «регулярки». Встречи пройдут в двух городах. На право принять игры претендуют Чикаго, Коламбус, Даллас, Эдмонтон, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Сент-Пол, Питтсбург, Торонто и Ванкувер.