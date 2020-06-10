Орлов: Ефремов должен понести справедливое наказание

Журналист Геннадий Орлов прокомментировал смертельное ДТП с участием артиста Михаила Ефремова, передает «СЭ».

«Конечно, это горе для семьи погибшего и беда для семьи Ефремова. В данном случае шум — естественное, нормальное явление. Я смотрю передачи. Тональность, на мой взгляд, очень верная. Все как один выступают за то, чтобы расследование было объективное, без всяких влияний и нажимов.

Я рад, что никаких политических моментов в отношении Ефремова не произносится. Пока все идет без натяжек. Человек нарушил — должен понести наказание», — сказал Орлов.

Вечером 8 июня актер сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, после чего допустил выезд на встречную полосу. Произошло лобовое столкновение с другим автомобилем, водитель которого позднее скончался в больнице от многочисленных травм.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал смертельное ДТП с участием Ефремова.