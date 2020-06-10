Сезон MLS возобновится 8 июля, передает AP.

Турнир пройдет по особой схеме: 26 команд будут разделены на шесть групп, и каждая сыграет по три матча. Игры будут проходить без болельщиков во Флориде.

Игроки будут изолированы на курорте. Спортсмены будут регулярно проходить тесты на COVID-19.



Стоит отметить, что чемпионат был остановлен 12 марта после двух туров из-за пандемии коронавируса.

Ранее мадридский «Реал» предложит Серхио Рамосу новый контракт.