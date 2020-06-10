Гаджиев: у отца Хабиба положительная динамика

Глава российского промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал ход лечения отца действующего обладателя чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, в настоящее время рано говорить о том, что прославленный тренер идет на поправку, но определенные сдвиги в лучшую сторону присутствуют.

«Деталей не знаю, но слышал, что у отца Хабиба положительная динамика. Он виделся с ним в Москве. Не знаю, где он сейчас, может быть, до сих пор здесь», — сказал Гаджиев.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов назвал фаворитов турнира UFC 251, который пройдет 11 июля.