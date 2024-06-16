СМИ сообщают о взрывах в Миргороде Полтавской области

Взрывы произошли в Миргороде в Полтавской области на Украине. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Взрывы в Миргороде», — говорится в публикации.

В Миргороде находится военный аэродром. Официальные власти пока не комментируют информацию.

В данный момент воздушная тревога действует в Полтавской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.

15 июня «Страна.ua» сообщала о взрывах в Полтавской области. В ночь на 15 июня воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины. Первым в красную зону на карте тревог попал Киев, там сирены включились в 02:11 (мск).

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские войска ударили по расположению ВСУ в Запорожской области.