«Бавария» представила новую домашнюю форму
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Мюнхенская «Бавария» представила новую домашнюю форму. Соответствующий пост опубликовала клубная пресс-служба в Twitter.
Футболка выполнена в традиционном красном цвете, без воротников и с белыми полосками на краю рукавов.
Шорты и гетры также имеют красную расцветку.
Напомним, что в настоящее время «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии.
Ранее сообщалось, что нападающий сборной России Федор Смолов может остаться в испанской «Сельте» и заключить новый контракт с клубом.
Der #FCBayern ist meine Familie. ��— FC Bayern München (@FCBayern) June 10, 2020
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