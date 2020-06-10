Мюнхенская «Бавария» представила новую домашнюю форму. Соответствующий пост опубликовала клубная пресс-служба в Twitter.

Футболка выполнена в традиционном красном цвете, без воротников и с белыми полосками на краю рукавов.

Шорты и гетры также имеют красную расцветку.

Напомним, что в настоящее время «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной России Федор Смолов может остаться в испанской «Сельте» и заключить новый контракт с клубом.