Антон Миранчук вскоре может возобновить групповые тренировки

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук вскоре может возобновить тренировочные занятия в основной группе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам врача «железнодорожников» Никиты Карлицкого, 24-летний россиянин восстановился после повреждения и готов вернуться на поле для начала подготовки к продолжению сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Напомним, что у Миранчука было обнаружено повреждение стопы, которое оказалось не таким серьезным, как предполагалось изначально.

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал расторжение контракта с защитником Бенедиктом Хеведесом.