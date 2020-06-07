Российский специалист Рашид Рахимов прокомментировал возможный переход Вагнера Лава в ЦСКА.

«Он стал более вдумчивым, все-таки 35 лет. Лет пять назад я бы взял его в свою команду. В этом чемпионате он ЦСКА уже не поможет, в следующем сезоне ему уже будет 36 лет. У ЦСКА молодая команда, он, как опытный игрок, может быть поможет. Но мне кажется, что тот уровень, который был у него, ему сейчас уже держать тяжело и он, по-моему, последние два года уже не бежал.

Молодые игроки от него ждут, что он поведет их за собой, что будет лидером на поле, будет в каких-то моментах подсказывать. Для того, чтобы не просто подсказывать, нужно также и двигаться, чтобы соответствовать своему уровню. Тренерский штаб «армейцев» должен анализировать, что он делал в последние годы и как он будет выглядеть здесь», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, бразилец три раза выигрывал чемпионат России в составе ЦСКА.

Ранее сообщалось о том, что болельщики ЦСКА просят Лава вернуться в клуб.